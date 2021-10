Terrorismo: Copasir, è urgente una legge contro la radicalizzazione jihadista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Comitato segnala l'esigenza urgente e non più dilazionabile di un intervento legislativo che, anche tenuto conto delle varie iniziative richiamate in precedenza e in analogia a quanto accaduto in altri ordinamenti europei, doti il nostro Paese di una disciplina idonea a contrastare in modo più incisivo il crescente fenomeno della radicalizzazione di matrice jihadista, quale nuova frontiera della minaccia terroristica”. E’ quanto si legge nella “Relazione al Parlamento su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione jihadista”, approvata dal Copasir. “Nel solco delle più recenti strategie comunitarie e internazionali di prevenzione delle derive jihadiste, la deradicalizzazione entra, a pieno titolo, tra le politiche di antiterrorismo; appresenta un vero e proprio strumento securitario di controllo e di riduzione della minaccia eversiva e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche – prosegue -. È necessario dare vita a programmi culturali che sappiano disegnare percorsi di interrelazione tra religioni e culture. La lotta al terrorismo e la necessità di mettere in campo nuove strategie per l’integrazione, oltre al rafforzamento di quelle esistenti, configurano un tracciato unico il cui fine, nel fronteggiare l'"islamizzazione del radicalismo", è quello di scardinare i presupposti di questa forma di estremismo”.(Rin)