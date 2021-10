Violenza donne: Gelmini, estendere norma su protezione testimoni giustizia a chi denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una "più efficace rete di protezione attorno alle donne che scelgono di denunciare la violenza", il che costituirebbe al contempo anche "un incentivo a portare alla luce episodi troppo spesso taciuti". A dichiararlo è la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, intervenuta ad un incontro con la ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti, e con gli assessori alle Pari opportunità delle Regioni, in occasione dell’aggiornamento del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per gli anni 2021-2023. La cronaca "abbonda di donne che hanno subito violenza o, peggio che sono state uccise dopo aver denunciato", e per questo bisogna "valutare una forma di potenziamento ed estensione dell’attuale dispositivo, imperniato sui centri anti-violenza e sulle case rifugio, con misure volte ad assimilare, in quanto compatibile, la tutela delle donne che denunciano a quelle dei testimoni di giustizia", ha proseguito la ministra. "Ritengo - ha osservato - che dovremmo lavorare per valutare alle donne che denunciano l’estensione delle misure economiche, abitative e di protezione previste dalla legge n.6 del 2018". Gelmini poi ha chiarito come questa sia una proposta che sta costruendo insieme ai ministri Bonetti e Carfagna, che intende condividere con il ministro Lamorgese e preparare "in modo bipartisan", con le Regioni e tutti gli attori istituzionali. (Rin)