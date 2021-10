Energia: Amendola, Italia sostiene documento Commissione su strategia comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sostiene il documento di partenza della Commissione Ue su una strategia comune a livello europeo su stoccaggi e manovre “che permettano di difenderci dagli shock energetici”. Lo ha affermato il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, a “SkyNews24”. La Commissione è su questa direzione e “può intervenire per una manovra comune”, al fine di proteggere anche il mercato europeo. Gli accordi si fanno fra Paesi, non c’è nessun “imperialismo europeo”, ha proseguito Amendola, indicando l’energia come un tema su cui negoziare “per trovare soluzioni realisticamente buone” e di segno europeista. (Res)