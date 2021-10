FI: Tajani, nel partito ci sono dibattiti, nessuna divisione sostanziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono divisioni sostanziali in Forza Italia. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, incontrando la stampa al Parlamento europeo. "Ci sono dibattiti, confronti, ma non vedo divisioni sostanziali in Forza Italia. La linea la dà come al solito il leader Silvio Berlusconi che è in grando sempre e comunque di fare sintesi. Ma non ci sono mai state divisioni reali", ha detto. In Forza Italia "non ci sono sovranisti, non ho mai sentito una dichiarazione sovranista da parte di chicchessia, non ci sono falchi o colombe. C'è un dibattito, non siamo una caserma. Ci sono confronti quotidiani, facciamo riunioni settimanali partito-ministri" e questo "è un modo per confrontarci, per ascoltare", ha specificato. "Ma noi abbiamo sostenuto sempre lealmente il governo" e "il lavoro compiuto dai nostri ministri: abbiamo un'ottima delegazione al governo", ha continuato. "Il partito sostiene il governo del presidente del Consiglio Mario Draghi sapendo bene che il leader del nostro movimento politico è Silvio Berlusconi. Noi rispondiamo a Silvio Berlsuconi e a nessun altro", ha sottolineato. (Beb)