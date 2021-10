Iraq: leader movimento sadrista, agiremo in conformità alla legge e in sua difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del movimento sadrista, Muqtada al Sadr, politico e predicatore sciita vincitore alle urne del 10 ottobre, ha dichiarato in un tweet sul suo profilo ufficiale che la futura politica del suo partito "sarà in conformità con la legge, che difenderemo da tutti i trasgressori". Una dichiarazione che allude alle ambizioni del movimento di formare un esecutivo con l'assenso e la collaborazione delle altre forze politiche in gioco. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena "Shafaq". Dal testo della dichiarazione di Sadr si evince che il movimento sciita intende elaborare e mettere in atto le proprie politiche in conformità alla legge irachena, oltre a farla rispettare e a rispettare i bisogni di tutti i cittadini. Nello specifico, Sadr ha scritto che il prossimo governo dell’Iraq necessita di "garantire una vita dignitosa a tutti i cittadini, senza distinzioni se non in termini di necessità", per poi aggiungere "solo così si potrà mettere fine ai problemi che affliggono la nostra società". Per fare tutto ciò, ha proseguito Sadr, "c’è bisogno che la gente cooperi con la legge. La nostra politica (del movimento sadrista) sarà in conformità con la legge e in difesa della legge contro tutti i trasgressori, indipendentemente dal crimine commesso". (segue) (Res)