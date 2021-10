Iraq: leader movimento sadrista, agiremo in conformità alla legge e in sua difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per fare ciò, però – ha poi aggiunto in conclusione Sadr – c’è bisogno che la legge venga imposta su funzionari e politici tanto quanto sui comuni cittadini. Solo così l’Iraq sarà un Paese libero dal peccato e dal crimine, dove a comandare sarà la legge e non i capricci e gli interessi di pochi". Le dichiarazioni di Sadr vanno contestualizzate nello scenario dell'Iraq post-elezioni. Infatti, al momento, nonostante abbia ottenuto il numero di seggi più alto (75 su 329, poi scesi a 73 dopo il conteggio manuale dei voti espressi in alcuni seggi), il movimento sadrista non è in grado di formare un esecutivo senza l'appoggio di altre forze politiche. Mentre le altre formazioni sciite - Alleanza al Fatah e Stato di diritto su tutte - recriminano e fanno ricorso per ottenere il conteggio manuale dei voti in diversi seggi, i sunniti di Taqaddum e la coalizione curda (e quelli indipendenti del Partito democratico curdo) hanno già dichiarato di non voler procedere alla formazione di un esecutivo con il blocco Sairoon (di cui il movimento sadrista è la formazione principale), per evitare di accrescere le tensioni intra-sciite. (Res)