Vaccino: iniziata la distribuzione dell'antinfluenzale alle farmacie lombarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distribuzione delle dosi di vaccino antinfluenzale e dell'antipneumococco a medici di famiglia e pediatri sono già iniziate presso le farmacie lombarde. Ad oggi sono 63.095 le dosi consegnate, 45.998 per l'antinfluenzale e 17.097 per quanto riguarda il secondo tipo di somministrazione. "La capillarità della rete rappresentata dai presidi farmaceutici si riconferma una risorsa irrinunciabile per il Servizio Sanitario lombardo”, commenta in una nota a riguardo Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. Le farmacie, per la profilassi influenzale 2021-22, agiranno sia distribuendo dosi ai medici, sia distribuendo i vaccini al resto della popolazione. “Presto – continua la presidente – i farmacisti potranno provvedere anche alla somministrazione diretta del siero antinfluenzale: è un passo fondamentale che ci allinea a molti altri Paesi europei, dove questa pratica è in uso da diversi anni". Grazie al rinnovo dell'intesa sottoscritta dalla Regione con Federfarma Lombardia e Assofarm, entro 7 giorni dall'invio dell'ordine i medici troveranno le dosi richieste in farmacia, pronte per la consegna. Oltre 3.000 gli esercizi dalla croce verde coinvolti. Sarà così possibile accorciare la filiera della distribuzione così da rendere più agile la somministrazione delle dosi. Per quanto riguarda le categorie di popolazione non incluse nella campagna di vaccinazione gratuita, Federfarma Lombardia rassicura: nelle farmacie aperte al pubblico sono già disponibili le dosi da destinare alla vendita ai cittadini, su presentazione di ricetta medica. (Com)