Green pass: De Corato, Sala ammette che le forze dell'ordine a Milano sono poche

- “Quella di Sala è una chiara ammissione che le forze dell'ordine a Milano sono poche. Sarebbe curioso sapere quanta Polizia locale in straordinario e in ordinario sarà impegnata sabato in ausilio ai servizi di ordine pubblico e quante denunce per interruzione di pubblico servizio verranno comminate questo weekend”. Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale commentando l'allerta lanciata oggi dal sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha riportato la necessità di rinforzi per le forze dell'ordine durante le manifestazioni dei “No green pass” che si ripetono ormai, ogni sabato pomeriggio, da 14 settimane. "Quello di sabato 30 ottobre sarà un altro fine settimana caldo”, prosegue De Corato, sottolineando che “non è possibile che una città vada in tilt totale ormai da 14 fine settimana consecutivi per 'passeggiate' di massa non autorizzate. Manifestare è sicuramente un diritto che va garantito, ma non è pensabile che chi non la pensa come i manifestanti debba essere tenuto in scacco tutti i sabati". (Com)