Ue: Tajani (FI), nuovo presidente Parlamento europeo sia del Ppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente del Parlamento europeo deve essere della famiglia del Partito popolare europeo e i socialisti devono rispettare l'accordo siglato. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, incontrando la stampa al Parlamento europeo dopo una "lunga riunione" della delegazione di Forza Italia all'Europarlamento con il leader ed eurodeputato, Silvio Berlusconi. Nell'incontro "abbiamo affrontato tutti i temi legati alla politica europea, abbiamo confermato il nostro ruolo da protagonisti nella famiglia del Ppe, la voglia di avere un centrodestra sempre più europeista, che si rifaccia ai valori della nostra famiglia politica, l'impegno di Forza Italia a difesa dei valori del cristianesimo, della libertà e del garantismo", ha spiegato Tajani. "Per noi l'Europa è un punto di riferimento. Siamo convintamente europeisti, ma vogliamo una Europa protagonista e vogliamo essere protagonisti in Europa come rappresentanti di Forza Italia e come italiani", ha aggiunto. "Siamo assolutamente convinti che il nuovo presidente del Parlamento europeo debba essere della famiglia del Partito popolare europeo. I socialisti devono rispettare l'accordo siglato e non facciano come hanno fatto quando mi sono candidato io e non rispettarono l'accordo. Adesso è giusto rispettarlo e avere un presidente che appartenga alla famiglia dei popolari", ha sottolineato.(Beb)