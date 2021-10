Ue: Amendola, interesse comune a funzionamento della giustizia in tutti i Paesi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste un interesse in Europa, come mercato comune, che la giustizia funzioni in tutti i Paesi dell'Ue, per garantire anche i diritti delle imprese italiane. Lo ha affermato il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, a “SkyNews24”, commentando lo scontro fra Polonia e Ue sulla gerarchia normativa a livello europeo. Il governo italiano sostiene la richiesta che lo stato di diritto venga riconosciuto in tutti i Paesi europei, ha spiegato il sottosegretario. Il rischio di un’uscita della Polonia dall’Ue “mi auguro non sia concreto", ha proseguito Amendola, sottolineando l’apertura al dialogo e al contempo criticando i toni “da campagna elettorale” provenienti da Paesi come l’Ungheria. (Res)