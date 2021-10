Bosnia: presidenti delle due Camere scrivono a Ue e Usa, "fermate Dodik" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader delle due Camere dell'Assemblea parlamentare della Bosnia Erzegovina hanno ricordato le conseguenze dell'ultima guerra negli anni '90. I due rappresentanti istituzionali hanno inoltre ricordato che dopo la firma dell'Accordo di pace di Dayton, con il forte sostegno della comunità internazionale, è iniziato il processo di normalizzazione e riconciliazione in Bosnia Erzegovina. "Possiamo affermare con certezza che la Bosnia Erzegovina sarebbe oggi uno Stato molto più stabile e di successo se non fosse per le attività del partito politico guidato da Milorad Dodik. Negli ultimi 15 anni questo esponente politico e i suoi collaboratori hanno ostacolato i progressi del Paese nel percorso euro-atlantico e hanno fatto di tutto per mantenere un apartheid per croati e bosgnacchi (musulmani di Bosnia) nella Repubblica Srpska", hanno scritto Zvizdic e Izetbegovic. (segue) (Seb)