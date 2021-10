Bosnia: presidenti delle due Camere scrivono a Ue e Usa, "fermate Dodik" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera segue alle ultime polemiche sollevate dall'approvazione da parte del Parlamento dell'entità serba della proposta di creazione di una propria Agenzia del farmaco. La proposta del governo dell'entità fa parte di una serie di iniziative nella direzione di un'autonomia progressiva dalle istituzioni centrali bosniache, anche nei settori di sicurezza e giustizia, annunciate dall'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik. Nei giorni scorsi il presidente di turno della Bosnia Erzegovina, Zeljko Komsic, ha dichiarato che le autorità centrali stanno prendendo in considerazione la possibilità di denunciare penalmente il ministro della Salute della Repubblica Srpska, Alen Seranic. "E' stata presa in considerazione la possibilità di intentare un'azione penale contro il ministro della Salute del governo della Repubblica Srpska, Alen Seranic, per aver tentato di estromettere illegalmente l'Agenzia statale per il farmaco e aver costituito un'istituzione parallela sotto forma di Agenzia dell'entità serba", ha dichiarato Komsic. (Seb)