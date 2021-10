Haiti: ministro Esteri Joseph a "Nova", elezioni il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ad interim di Haiti, Ariel Henry, è al lavoro per trovare un accordo di consenso per andare a elezioni il prossimo anno. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Haiti, Claude Joseph, parlando con “Agenzia Nova” a margine della X conferenza Italia-America latina e Caraibi, in corso a Roma. “Non abbiamo una data precisa ma l’anno prossimo organizzeremo le elezioni”, ha detto il ministro. “Volevamo organizzarle quest’anno ma l’assassinio del presidente (Jovenel) Moise, il terremoto e l’urgano che hanno colpito il Paese non ci hanno permesso di farlo”, ha dichiarato.(Res)