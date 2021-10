Legge bilancio: Battisti (Pd Lazio), bene Letta, ha indicato priorità e strada da percorrere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoro, salute, istruzione: le priorità illustrate da Letta nella direzione del Partito democratico indicano la strada che dobbiamo continuare a percorrere nei prossimi mesi. La sanità pubblica fulcro del futuro del nostro Paese, investimenti sull'istruzione per preparare al meglio i nostri giovani, il taglio delle tasse sul lavoro come priorità. Il voto amministrativo ha dimostrato come il Pd sia tornato in sintonia con i cittadini, ora è necessario proseguire in questa direzione". Così in una nota la vicesegretaria del Pd Lazio, Sara Battisti. "Della relazione del segretario - spiega Battisti - ho apprezzato molto anche il passaggio sulla tampon tax. Nel Lazio la mia proposta di legge, la prima in Italia, ha già superato l'esame della commissione e presto sarà calendarizzata per essere approvata. Una battaglia di giustizia sociale che come Regione e come Partito democratico portiamo avanti perché il ciclo non è un lusso e tutti dobbiamo fare la nostra parte per giungere ad una soluzione positiva". (Com)