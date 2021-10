© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi unisco all’appello dei genitori di Mario Paciolla affinché il ministro Luigi di Maio chieda alla Colombia di fare tutto il possibile per ottenere verità e giustizia per la morte di Mario”. A chiararlo Erasmo Palazzotto, di Liberi e Uguali, in un post su Twitter, approfittandone della visita della vicepresidente colombiana Marta Lucia Ramirez. (Rin)