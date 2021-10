Imprese: Philip Morris International, in Italia previsti investimenti fino a 600 milioni di euro in tre anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questi ulteriori investimenti in Italia premiano il lavoro delle oltre 30 mila persone e delle settemila imprese italiane che negli ultimi anni hanno contribuito a costruire una filiera integrata unica al mondo, che continua a rappresentare un incredibile valore aggiunto per l’attrazione di capitali esteri che guardano a uno sviluppo sostenibile e duraturo nel tempo: Bologna e l’Italia restano al centro della nostra agenda di investimenti in ambito industriale, agricolo e di servizi”, ha commentato Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia. “Siamo determinati nell’accelerare il nostro percorso verso un futuro senza fumo, mettendo a disposizione dei fumatori che diversamente continuerebbero a fumare sigarette, alternative tecnologicamente avanzate basate su un solido processo di innovazione e validazione scientifica: Bologna è fondamentale per questa visione e da oggi questa centralità è ulteriormente rafforzata, e siamo entusiasti di proseguire in questo percorso di investimenti, sviluppo e collaborazione con l’ecosistema che ci circonda e orgogliosi di far parte di questa comunità”, ha aggiunto Massimo Andolina, senior vice president Operations di Philip Morris International. (Com)