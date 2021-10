Speciale infrastrutture: Sudan, ministro Esteri Egitto, monitoriamo da vicino gli sviluppi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto segue da vicino gli sviluppi inerenti all’attuale situazione in Sudan, poiché la priorità è "assicurare stabilità e sicurezza ai fratelli sudanesi, all’Egitto e all’intera regione". Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, secondo quanto riferisce una nota della diplomazia del Cairo. Shoukry si è rivolto alle fazioni politiche sudanesi chiedendo che "vengano messe da parte le divergenze in favore del consenso nazionale e degli interessi del Paese". In Sudan, è in corso da stamattina un colpo di Stato militare guidato dal generale Abdel Fattah Burhan. L’esercito ha proceduto all’arresto del primo ministro, Abdalla Hamdok, in carica dal 2019, e di diversi ministri, tra cui il ministro dell'industria, Ibrahim al Sheikh, il ministro dell'informazione, Hamza Balou, e il consigliere per i media del primo ministro, Faisal Mohammed Saleh. Arrestati anche il portavoce del Consiglio sovrano, Mohammed al Fiky Suliman, e il governatore della capitale Khartum, Ayman Khalid; mentre le infrastrutture del Paese sono sotto controllo delle forze armate e le reti telefoniche sospese così come internet. (Cae)