Speciale infrastrutture: Brasile, governo annulla incontro con camionisti convocato per evitare sciopero

- Il governo del Brasile ha annullato l'incontro previsto per il prossimo giovedì 28 ottobre con il Fronte parlamentare interpartitico dei camionisti autonomi e con i rappresentanti sindacali della categoria. Lo riferisce il rappresentante del gruppo parlamentare bipartisan, deputato Nereu Crispim, secondo cui dopo questa chiusura del governo, non si prevedono nuovi incontri. I rappresentanti dei camionisti hanno già indetto un blocco della circolazione dei tir il giorno 1 novembre per protestare contro la mancanza di risposte da parte del governo in favore della categoria danneggiata dal vertiginoso aumento dei prezzi dei combustibili. La cancellazione dell'evento è stata infatti giudicata da Crispim come "un invito a portare avanti lo sciopero". Secondo Crispim, i camionisti non vogliono più parlare con il ministro delle Infrastrutture, Tarcísio de Freitas, principale interlocutore della categoria, perché, a loro dire, il ministro non ha soddisfatto alcune richiesta della categoria dal 2018. (Brb)