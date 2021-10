Speciale infrastrutture: Giacomoni (FI), approvato emendamento su interventi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatto per l'approvazione dell'emendamento di Forza Italia, a mia prima firma, al Dl Infrastrutture in Commissione Ambiente e Trasporti riunite che andrà a sostegno della Pubblica Amministrazione e delle imprese". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della Commissione di vigilanza su Cdp. "Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Pnrr le amministrazioni - continua - potranno avvalersi, per l'attività di assistenza e per il supporto tecnico operativo, direttamente di Cassa Depositi e Prestiti e di sue società controllate. Così come, in riferimento agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, anche di Mediocredito Centrale S.p.A.". L'esponente azzurro annuncia, inoltre che "l'emendamento mira altresì a rafforzare il settore del venture capital. A tal fine il MISE potrà sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, incluse quote o azioni di fondi di venture debt. Oggi più che mai c'è bisogno di crescita e sviluppo e di agevolazioni e sostegno per le nostre Pmi. L'apporto che può dare in questa direzione Cdp sarà decisivo. La sinergia tra tutti gli operatori, pubblici e privati, infatti è fondamentale per uscire dalla crisi economica e sociale in cui siamo precipitati a causa della pandemia. Cdp e Mediocredito grazie a questo emendamento – conclude Giacomoni – potranno mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni e delle pmi la loro professionalità e le loro competenze per accelerare il più possibile gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza". (com)