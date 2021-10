Speciale infrastrutture: nasce "Urban blue", società per lo sviluppo internazionale della Urban air mobility (Uam)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce "Urban blue", un progetto di mobilità sostenibile che prevede la costituzione di una società partecipata da Aeroporti di Roma, Aeroporto di Venezia, Aeroports de la Cote d'Azur e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per lo sviluppo delle infrastrutture di mobilità aerea urbana a livello internazionale. "La società, che sarà aperta a nuovi partner industriali, tecnologici e finanziari per la progressiva espansione dell'Uam in diverse area geografiche, oltre che inizialmente in Italia e Francia - si legge in una nota di AdR - si occuperà di studiare, progettare, costruire e gestire le infrastrutture – anche conosciute come vertiporti – indispensabili per permettere ai velivoli elettrici a decollo verticale (e-Vtol) di collegare gli aeroporti con i centri abitati e favorire la mobilità intra-city, favorendo il decongestionamento del traffico nei centri urbani". (Com)