Speciale infrastrutture: India, Kashmir, ministro Interno in visita difende politiche governo su sviluppo e sicurezza

Ieri Shah, inaugurando alcuni progetti di sviluppo a Srinagar riguardanti strutture sanitarie, infrastrutture stradali, impianti sportivi e luoghi di culto, ha rivendicato le politiche del governo guidato da Narendra Modi per sviluppare il Territorio. Il ministro, rispondendo all'invito di Farooq Abdullah, presidente della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc), a dialogare col Pakistan, ha risposto di voler parlare invece con i kashmiri, soprattutto con i giovani. Il ministro ha aggiunto che le stringenti misure di sicurezza contestuali al cambiamento di assetto del Jammu e Kashmir, nell'agosto del 2019, sono state imposte proprio per proteggere i giovani. Shah ha attaccato le "tre famiglie che hanno governato per 70 anni" il Kashmir sostenendo che "40 mila persone sono state uccise nella Valle mentre erano al potere" e che loro non hanno condannato il terrorismo.