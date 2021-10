Speciale infrastrutture: Isi (Italferr), abbiamo realizzato importanti infrastrutture con tecnologie innovative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi 35 anni abbiamo seguito la realizzazione delle infrastrutture con tecnologie innovative che hanno cambiato il nostro modo di viaggiare. Lo ha dichiarato Aldo Isi, amministratore delegato e direttore generale di Italferr, intervenendo alla presentazione del Rapporto estero Oice 2021. "Queste competenze specifiche sono il nostro biglietto da visita all’estero, ci presentiamo con questa esperienza e con la nostra capacità di fare ‘sistema’”, ha proseguito Isi. “Ci troviamo anche in India, che rappresenta una grande opportunità per creare quelle condizioni di sostenibilità ambientale con grandi metropolitane e sistemi di trasporto di massa”, ha affermato l’amministratore delegato di Italferr, ricordando come questi progetti rappresentino una grande opportunità “di fare sistema e dare un segnale importante da parte delle nostre competenze e del nostro Paese". (Res)