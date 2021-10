Speciale infrastrutture: Scurati (Lega), da Regione 16,8 milioni per realizzare opere in difesa del suolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia ha stanziato 16,8 milioni di euro per il nuovo piano di interventi nel sistema infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con l’obiettivo di realizzare venti opere in difesa del suolo e delle attività di gestione del reticolo idrico lombardo. "Risorse fondamentali per sostenere lo sviluppo del territorio quale misura per rilanciare il sistema economico, nonché fronteggiare l’impatto sociale negativo derivante dalla pandemia”, commenta in una nota Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega. “Ancora una volta da Regione Lombardia - prosegue Scurati - azioni e risorse concrete per la tutela e la difesa idraulica e idrogeologica dei territori, interventi mirati per il miglioramento delle venti infrastrutture individuate, in collaborazione con Anbi, nell’ambito del Piano Lombardia ora il via ai lavori per adeguare il settore agricolo e la gestione delle acque verso una maggiore sostenibilità ambientale e riconfermare la Lombardia in prima linea nella ripartenza”. Da segnalare il finanziamento da 1 milione di euro per la provincia di Milano, destinato al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per la manutenzione straordinaria e il ripristino della funzionalità del canale derivatore di Magenta nei comuni di Arconate e Inveruno. (Com)