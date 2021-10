Speciale infrastrutture: Arabia Saudita, due iniziative da oltre 10 miliardi di dollari per combattere cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman ha annunciato due iniziative del valore di 39 miliardi di rial (10,39 miliardi di dollari) per combattere il cambiamento climatico, a cui Riad contribuirà per circa il 15 per cento. L'annuncio è avvenuto in occasione del summit Middle East Green Initiative (Mgi) a Riad. L'erede al trono ha affermato che l'evento prevede anche di mettere in atto una tabella di marcia regionale per la lotta ai cambiamenti climatici. “Ci riuniamo in questo vertice per unire le forze e coordinare i nostri sforzi per proteggere l'ambiente, affrontare i cambiamenti climatici e sviluppare una tabella di marcia per ridurre le emissioni di carbonio nella regione di oltre il 10 per cento del contributo globale e piantare 50 miliardi di alberi nel regione, che pur essendo il più grande programma di piantagione di alberi a livello globale contribuirà a raggiungere il 5 per cento dell'obiettivo globale di rimboschimento", ha affermato il principe ereditario. Inoltre, il Regno costruirà un programma regionale per ridurre le emissioni di carbonio nell'ambito della Green Middle East Initiative e creerà una piattaforma di cooperazione per realizzare il concetto di un'economia circolare del carbonio. “Ci sono lacune nel sistema regionale di azione per il clima. E attraverso il coordinamento degli sforzi regionali e la condivisione di esperienze e tecnologie, possiamo accelerare i risultati delle nostre iniziative", ha affermato. Nell'ottica di realizzare questo piano, "il Regno annuncia che istituirà una piattaforma cooperativa per attuare i concetti di Circular Carbon Economy (Cce), stabilire un centro regionale per il cambiamento climatico, sviluppare un centro regionale per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (Ccus), un centro regionale per l'allerta tempestiva dei temporali; un centro regionale per lo sviluppo sostenibile della pesca; e un programma regionale di cloud seeding. Questi centri e programmi svolgeranno un ruolo importante nella creazione delle infrastrutture necessarie per proteggere l'ambiente, ridurre le emissioni e aumentare il livello di coordinamento regionale". (Res)