Camera: Pedica (+Eu), bene subemendamento tappa buche per Roma, ora vigilare su lavori

- "Ben venga l'approvazione del subemendamento 'tappa buche' al decreto Infrastrutture che permetterà di cambiare l'immagine delle strade di Roma e di renderle finalmente più sicure. In questo momento la collaborazione istituzionale è fondamentale per far rinascere la città". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "Per troppi anni la Capitale d'Italia è stata abbandonata a se stessa - aggiunge -. Gualtieri è partito con il piede giusto. Adesso però bisogna vigilare sulla qualità dei lavori. Oltre alla stagione dell'inerzia e dell'abbandono, chiudiamo anche quella dei rattoppi e delle romanelle. Roma merita una rete infrastrutturale di serie A".(Rer)