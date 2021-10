Tunisia: sequestrato server partito islamico Ennahda per indagini su finanziamenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato sequestrato in Tunisia il server del movimento islamico tunisino Ennahda nell’ambito delle indagini in corso sul caso "lobbying", relativo al sospetto di presunti finanziamenti illeciti provenienti dall'estero durante la campagna elettorale di due anni fa. Lo ha reso noto l'ufficio di comunicazione del Tribunale di primo grado di Tunisi, affermando che il giudice istruttore del polo economico e finanziario si è recato ieri nella sede del partito Ennahda nell'ambito dell'avvio dell'indagine. L'ufficio ha spiegato in un comunicato oggi dalle indagini, ancora in corso, è emersa una comunicazione sospetta tra il partito e una società di lobbying tramite una e-mail affiliata al movimento. Ennahda ha già negato in precedenza di aver firmato un contratto di lobbying negli Stati Uniti, smentendo le voci ventilate al riguardo dalla stampa. Lo scorso agosto, il portavoce presso il tribunale di primo grado di Tunisi, Mohsen al Dali, aveva annunciato l'apertura di un'inchiesta contro alcuni politici di Ennahda e del partito populista Qalb Tounes sospettati di aver ricevuto finanziamenti esteri durante la campagna elettorale del 2019.(Tut)