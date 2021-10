© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fare politica in maniera chiara e seria significa metterci la faccia", scrive su Twitter Alessandra Todde, viceministra allo Sviluppo economico e vicepresidente del Movimento cinque stelle, che informa: "Sto andando nello stabilimento Whirlpool a Napoli per confrontarmi con lavoratori sui prossimi passi relativi alla vertenza. Avevo promesso che sarei scesa in fabbrica non durante la campagna elettorale". (Rin)