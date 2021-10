Speciale infrastrutture: Lombardia, Rolfi, 16 milioni per finanziare venti opere irrigue, Regione in prima linea per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia ha approvato una delibera che prevede il piano di interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo. Sarà finanziata con 16,8 milioni di euro la realizzazione di 20 opere nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia. "Interventi fondamentali - ha dichiarato l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi - per il sistema irriguo lombardo. L'acqua è la risorsa principale per l'agricoltura e interveniamo con risorse straordinarie per il miglioramento delle infrastrutture". "Le risorse - ha aggiunto l'assessore - sono state stanziate nell'ambito del piano Lombardia voluto dal presidente Fontana per favorire la ripartenza economica post Covid. Ringrazio Anbi Lombardia per aver collaborato presentando interventi mirati e realizzabili. In molti casi sono opere attese da tempo dai territori". "Questi interventi che la Regione finanzia al 100% - ha concluso l'assessore Rolfi - tutelano la difesa idraulica e idrogeologica dei territori interessati, consentono agli agricoltori di avere l'acqua nei tempi e nei modi corretti e forniscono sostegno alle imprese esecutrici dei lavori, anch'esse colpite dalla crisi economica". Di seguito il dettaglio degli interventi suddiviso per provincia con la descrizione dell'opera e il finanziamento concesso da Regione Lombardia. (Com)