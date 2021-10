Speciale infrastrutture: Lombardia, dalla Giunta 12,1 milioni di euro per l'installazione di nuove colonnine di ricarica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo stanziamento da 12,1 milioni di euro per aiutare gli Enti pubblici nell'installazione di nuove colonnine di ricarica. La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale lombarda su proposta dell'assessore all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, e di concerto con l'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. "Il nostro obiettivo – spiega l'assessore all'ambiente – è aumentare la mobilità sostenibile, in questo caso attraverso nuove colonnine, così da ridurre i gas climalteranti nonché gli inquinanti derivanti dalla circolazione dei veicoli privati e delle flotte meno performanti delle Amministrazioni pubbliche". "Agevolare la realizzazione di queste infrastrutture – aggiunge l'assessore Claudia Maria Terzi – è strategico e i contributi e l'azione di Regione Lombardia vanno convintamente in questa direzione. Il rifinanziamento di questa misura è un altro segnale concreto e significativo". I 12,1 milioni sono suddivisi in una linea A, d2 milioni e linea B, da10,1 milioni. Il primo accesso è destinato a coloro che hanno già presentato domanda nel 2021 e che sono stati ammessi alla graduatoria della linea B (colonnine di ricarica accessibili al pubblico), ma che non hanno potuto beneficiare del finanziamento per esaurimento delle risorse. Il successivo accesso al bando 2022 è aperto a tutti gli altri soggetti. Le due linee di finanziamento previste andranno a finanziare punti di ricarica per flotte di veicoli elettrici, in proprietà o con altri contratti di utilizzo (A) o punti di ricarica collocati in aree pubbliche destinati al servizio pubblico di ricarica dei veicoli (B). "Regione Lombardia – ricorda Cattaneo – sta sostenendo un importante sforzo per migliorare l'ambiente, offrendo il massimo aiuto possibile agli Enti pubblici, con importanti ricadute sulla salute dei cittadini. Insieme possiamo migliorare l'ambiente nel quale viviamo". (Com)