India-Italia: ambasciatore De Luca incontra capo del governo del Maharashtra

- L’ambasciatore d’Italia in India, Vincenzo De Luca, in visita nello Stato del Maharashtra, ha incontrato oggi il capo del governo statale, Uddav Thackeray, e il ministro del Turismo e dell’ambiente, Aaditya Thackeray. Lo riferisce l’ambasciata italiana su Twitter. L’incontro, definito “proficuo”, ha avuto tra i temi la transizione energetica, l’efficienza energetica, le città intelligenti, gli scambi universitari, i programmi di formazione congiunti sul cibo e la moda, i gemellaggi tra Mumbai e città italiane, la conservazione e il restauro di antichi templi nel Maharashtra. L’ufficio del capo del governo locale, sullo stesso social network, ha sottolineato che gli interlocutori hanno discusso del “rafforzamento delle relazioni tra il Maharashtra e l’Italia attraverso il commercio, il turismo e gli scambi culturali”. Ai colloqui hanno partecipato anche il console generale Alessandro De Masi e il viceconsole Luigi Cascone. De Luca è a Mumbai per incontrare i vertici del Maharashtra e la comunità imprenditoriale indo-italiana. In una recente intervista al quotidiano “The Times of India” il diplomatico ha dichiarato che l’Indo-Pacifico sarà la nuova frontiera per le imprese e che “Mumbai sarà il fulcro di una nuova Asia” e ha ricordato che l’Italia è presente nella città con una vasta gamma di istituzioni.(Inn)