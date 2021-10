Regno Unito: parlamentare Paterson sospeso dopo accuse su attività di lobbying

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex parlamentare conservatore britannico Owen Paterson è stato sospeso dalla Camera dei Comuni dopo essere stato accusato di aver utilizzato la sua posizione per attività di lobbying in favore di due società tra il 2016 e il 2020. Come riporta l'emittente "Sky News", si tratta della compagnia di diagnostica Randox e dell'azienda distribuzione di carne Lynn's Country Food che avrebbero direttamente tratto benefici dall'attività di Paterson. Il parlamentare, che è stato anche ministro per l'Ambiente dal 2012 al 2014, ha lavorato come consulente per la Randox nel 2015 e per la Lynn's dall 2016. Dopo un'inchiesta durata due anni, la commissione parlamentare britannica per gli Standard ha decretato la violazione delle regole sulla consulenza che vietano di ricevere una retribuzione facendo pressioni su esponenti del governo. Paterson ha negato ogni accusa sostenendo che il suo operato è stato finalizzato ad evitare problemi sulla contaminazione degli alimenti. Paterson ha inoltre accusato il presidente della commissione Kathryn Stone di "aver inventato" le accuse senza aver prima ascoltato nessuno dei testimoni. Il parlamentare ha anche attribuito a questa accusa il suicidio della moglie Rose nel mese di giugno, lamentando la natura "catastrofica" delle accuse sulla sua famiglia. (Rel)