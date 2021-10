Emirati: Ewec fornirà ad Adnoc 100 per cento fabbisogno da impianti nucleari e solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ewec, la compagnia per le risorse idriche e l’elettricità degli Emirati, fornirà alla società petrolifera Adnoc il 100 per cento del suo fabbisogno energetico tramite nucleare e solare. Lo ha annunciato Adnoc in una nota, precisando che le due aziende hanno firmato un accordo di partnership strategica in linea con l’obiettivo di emissioni zero entro il 2050 fissato dagli Emirati. La fornitura di energia elettrica da nucleare e solare da parte di Ewec ad Adnoc inizierà già a partire dal 2022 e riguarda tutte le operazioni della compagnia petrolifera. Con questo accordo Adnoc sarà la prima grande azienda petrolifera al mondo ad essere alimentata totalmente da energia pulita.(Res)