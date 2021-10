Camera: giovedì "Montecitorio, l'arte e la storia di un palazzo", anteprima Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 28 ottobre alle 18, nell'Aula del palazzo dei Gruppi parlamentari, verrà presentato in anteprima Italia, viaggio nella bellezza - Montecitorio, l'arte e la storia di un palazzo, realizzato da Rai Cultura in collaborazione con la Camera dei deputati e Rai Teche. Lo speciale - comunica una nota dell'ufficio stampa della Camera - restituisce una prospettiva nuova ai i tesori di palazzo Montecitorio e delle altre sedi della Camera, in un percorso di visione che intreccia storia delle Istituzioni, arte e vita parlamentare. Il documentario è stato realizzato in occasione della predisposizione del nuovo Tour visuale della Camera dei deputati, secondo gli indirizzi del Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna. Parteciperanno il presidente della Camera, Roberto Fico, il vicepresidente della Camera e presidente del Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna, Andrea Mandelli e la direttrice di Rai Cultura, Silvia Calandrelli. È possibile partecipare all'anteprima prenotandosi attraverso il sito web https://eventi.camera.it/eventionline/ (segue) (Com)