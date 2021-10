© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia, viaggio nella bellezza - Montecitorio, l'arte e la storia di un palazzo andrà in onda su Rai Storia lunedì primo novembre alle 21:10. Da martedì 2 novembre, poi, il Tour visuale sarà accessibile dal sito https://visita.camera.it. La presentazione dello speciale sarà trasmessa in diretta webtv. (Com)