Speciale energia: Moldova, contratto per un milione di metri cubi di gas naturale da polacca PGNiG

- La Moldova ha firmato, attraverso la società statale Energocom, un contratto per l'acquisto di un milione di metri cubi di gas naturale dalla società polacca PGNiG. Lo ha annunciato il governo di Chisinau con un comunicato. È il primo acquisto di gas da fonti alternative nella storia della Moldova. Nella gara d’appalto, Energocom ha ricevuto sette offerte. "L'acquisizione del campione arriva per testare la capacità di importazione di gas da fonti alternative e per bilanciare la bassa pressione nel sistema di approvvigionamento del gas naturale", si legge in un comunicato dell'esecutivo. Il governo della Moldova è in trattative con la Federazione Russa e Gazprom per la firma di un accordo di fornitura di gas naturale a lungo termine. Nelle condizioni della diminuzione della pressione nella rete di distribuzione nazionale, l'acquisto da fonti alternative consente di mantenere la fornitura di gas naturale ai consumatori. "Resta invariata la tariffa pagata dai cittadini per il gas naturale", si legge nella nota dell'esecutivo di Chisinau. (Rob)