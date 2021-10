Speciale energia: Spagna, per Engas utile di 307,3 milioni di euro nei primi nove mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Engas, società di trasporto del gas naturale e gestore tecnico del sistema del gas spagnolo, nei primi nove mesi dell'anno ha ottenuto un utile di 307,3 milioni di euro, l'11,9 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il margine operativo lordo (Ebitda) dell'azienda a fine settembre si è attestato a 670,1 milioni di euro, in calo del 7,9 per cento, mentre il risultato operativo (Ebit) è stato di 439 milioni di euro, inferiore del 9,8 per cento per cento. Complessivamente, Engas nei primi nove mesi dell'anno ha ottenuto un fatturato di 722,3 milioni di euro, in calo del 13,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. (Spm)