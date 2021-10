Speciale energia: America Latina, Di Maio, regione ha grande potenziale per l'energia pulita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'America Latina e i Caraibi hanno un grande potenziale per l'energia pulita e una profonda esperienza da condividere. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, intervenendo alla X conferenza Italia-America latina e Caraibi. "Molti paesi hanno già una posizione privilegiata, con alcune delle quote più alte di rinnovabili nella produzione di energia e nei trasporti, grazie alla promozione, negli ultimi decenni, dell'energia idroelettrica e delle bioenergie", ha detto il ministro. "Oltre agli interventi pubblici, il settore privato è la chiave per accelerare la transizione verde. In questa prospettiva, l'Italia è presente in America Latina attraverso alcune aziende italiane 'campioni' dell'energia, che stanno investendo in rinnovabili, reti elettriche, mobilità sostenibile e idrogeno verde". (Res)