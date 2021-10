Speciale energia: premier greco Mitsotakis, stop a carbone per produzione elettricità entro 2028

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia, come Paese membro dell'Unione europea, è impegnato a rendere l'Europa il primo continente neutrale dal punto di vista del carbone entro il 2050. Lo ha sottolineato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, parlando ieri a Riad nel corso del summit dedicato alla transizione verde in Medio oriente. Mitsotakis oggi avrà un incontro a Riad con il principe ereditario saudita Mohamed Bin Salman, prima di ritornare anzitempo ad Atene a causa del decesso della parlamentare Fofi Gennimata. "La più significativa di queste iniziative consiste nell'assicurare che l'elettricità prodotta dal carbone cesserà al più tardi entro il 2028", ha dichiarato il premier greco citato dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa". In questo senso, Mitsotakis ha evidenziato l'importanza di procedere con l'aumento del tasso di fonti rinnovabili nel mix energetico. "Speriamo di essere uno dei primi Paesi del Mediterraneo ad introdurre una cornice specifica per la produzione di energia elettrica tramite parchi eolici offshore nel nostro Paese", ha affermato il premier greco aggiungendo: "La nostra speranza è di avere 2GW di energia eolica offshore, come parte del nostro mix di produzione di energia elettrica entro il 2030". (Gra)