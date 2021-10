Speciale energia: transizione energetica, NextChem a Ecomondo con 3 talk su sfide del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecomondo, la fiera di riferimento in Europa per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare, riapre i battenti in forma fisica e NextChem, la società di Maire Tecnimont per la transizione energetica, torna a promuovere il dibattito su alcuni temi chiave. Lo riferisce la società in una nota, aggiungendo di aver proposto tre dibattiti nel quadro della fiera. Martedì 26 ottobre, dalle 14:30 alle 16, i vertici del gruppo Maire Tecnimont, il presidente Fabrizio Di Amato e l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero, dialogheranno con il presidente di Ispra Stefano Laporta e con il presidente di RetiAmbiente, Daniele Fortini: il dibattito è intitolato “Circular cities: economia circolare e decarbonizzazione, la risposta dei distretti circolari verdi” ed è stato organizzato in collaborazione con Edizioni Ambiente e Alleanza per l’economia circolare. Nello studio dell’Alleanza su economia circolare e mitigazione del cambiamento climatico, prosegue la nota, è stata analizzata l’incidenza in termini di emissioni di diversi settori industriali, quali il food, energia e utility, trasporti, costruzioni, moda e tessile e chimica: l’apporto del settore dei trasporti allo scenario emissivo in Italia è estremamente alto e richiede una strategia composita che, accanto agli sforzi sul fronte dell’elettrificazione e della mobilità sostenibile, disegni un percorso progressivo di riduzione del contenuto carbonico dei carburanti per la mobilità tradizionale. (Com)