Milano: Bocciolone (Politecnico), da anni impegnati su tema sicurezza con ricerca, trasferimento e formazione

- Il simulatore di guida nato qualche mese fa, è l'ultimo nato in casa Politecnico ma oggi ha ricevuto il Dekra Road Safety Award, un premio annuale che valorizza le realtà italiane più attive nell’ambito della sicurezza stradale. Il premio è stato ritirato dal docente del Politecnico Marco Bocciolone, direttore del Dipartimento di ingegneria meccanica in rappresentanza del Rettore, Ferruccio Resta. “Si tratta di un simulatore molto avanzato – ha spiegato - che permette una reazione ai comandi molto molto vicina al veicolo normale, si parla di 2 millisecondi di ritardo, quindi un'inezia. I collaboratori di molte fabbriche automobilistiche che lo hanno provato ci hanno detto che, per la prima volta, si trovano ad avere a che fare con un simulatore che, al meglio, riproduce la sensazione di guida”. Il Politecnico, ha proseguito il professor Bocciolone, “è da anni impegnato in ricerche e in trasferimenti tecnologico nel campo dei trasporti e dell'automotive in particolare con grandi strutture di ricerca e grandi capacità di modellazione dei problemi legati alla dinamica della sicurezza dei veicoli”. Oltre al simulatore premiato oggi, Bocciolone ha citato il laboratorio di sicurezza per i crash test: “più avanzato negli anni, ma attualmente è assolutamente lo stato dell'arte, c'è un grande slittone che permette di fare crash test con qualsiasi tipo di veicolo in tutte le condizioni richieste sia dalle normative si dalla ricerca”. Un tema affrontato dal Politecnico, oltre a ricerca e trasferimento, ha sottolineato, è quello della formazione: “Il nostro ultimo sforzo è stato quello di inaugurare due anni fa un corso di laurea magistrale in mobility engineering, che non è verticale, ma sistemistico per la gestione della mobilità intesa come capacità di trasportare persone e merci da un punto all'altro tenendo conto della sicurezza e dell'etica”. (Rem)