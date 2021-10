Governo: Gava, progetti per ridurre emissioni da trasporto marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza con i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi rappresenta "un’importante occasione di approfondimento delle attività di cooperazione bilaterale in campo ambientale. Gli oceani assorbono circa un terzo dell’anidride carbonica prodotta dalle attività umane, offrendo un contributo enorme alla lotta ai cambiamenti climatici. La tutela del nostro patrimonio marino può portare importanti benefici anche a livello economico". Lo ha detto Vannia Gava, sottosegretario al ministero della Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente della Lega, durante il suo intervento alla X Conferenza Italia - America Latina e Caraibi. "Non si può parlare di 'blue growth', la crescita sostenibile nel settore marino e marittimo, senza un ripensamento che consenta di coniugare la crescita economica e occupazionale con la sostenibilità ambientale: una delle sfide più importanti che dobbiamo affrontare è rappresentata dalla riduzione delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo. Con questo obiettivo il governo ha approvato con il Pnrr 'Green Ports': un progetto che intende promuovere l’efficienza energetica nei porti e a contenere le emissioni in atmosfera di CO2 e altri inquinanti", ha aggiunto.(Rin)