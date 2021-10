Roma: Matone (Lega), Gualtieri dia immediatamente risposte su trasporto alunni disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre sono in corso le frenetiche trattative per un posto in giunta, chiediamo al sindaco Gualtieri di dedicare un quarto d'ora del suo tempo alla soluzione di un tema urgentissimo: il caos nel trasporto di alunni disabili che il Comune da in appalto". È quanto ha dichiarato Simonetta Matone, consigliere capitolino per la Lega. "Sono 5mila le persone coinvolte e almeno seicento i lavoratori senza stipendio da mesi. Per di più i famosi pulmini gialli per il trasporto sono anche a secco di benzina. Si fa gran parlare dei problemi della disabilità, ora si può fare qualcosa di concreto immediatamente", ha concluso.(Com)