Lombardia: Cattaneo, nuova legge su attività estrattive passo importante verso economia circolare

- È stata approvata in Consiglio regionale la nuova legge che "disciplina la coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e la promozione del risparmio di materia prima e l'utilizzo di materiali riciclati". Ovvero di pianificazione delle attività estrattive in Regione Lombardia. "L'approvazione della legge - spiega l'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo - è un passo importante, che dà attuazione concreta ai principi dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare. Risponde inoltre alle più recenti politiche europee in materia di sostenibilità ambientale e d'incentivo al riciclo. Come l'utilizzo di materiali inerti provenienti da riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di rifiuti o da altre fonti alternative. Ma anche la salvaguardia delle materie prime non rinnovabili, la tutela dell'ambiente, del territorio, dei parchi e delle aree regionali protette. Ed infine alle politiche legate alla promozione delle energie rinnovabili. Un provvedimento che si sposa con altre iniziative programmatiche della Giunta regionale, come l'istituzione del 'Market inerti' e il nuovo Piano di gestione dei rifiuti". "Un provvedimento - aggiunge l'assessore all'Ambiente - che responsabilizza tutte le istituzioni. Il Consiglio regionale che approverà l'atto di indirizzi alle Province, che sono chiamate ad approvare il Piano delle attività estrattive e i Comuni che stipuleranno a loro volta le convenzioni con gli operatori". "Siamo arrivati - conclude l'assessore Cattaneo - al termine di un percorso iniziato nella precedente legislatura e a valle di un lungo confronto con le Province, con gli operatori del settore e con le rappresentanze del mondo ambientalista. La nuova legge rappresenta la sintesi di tutte le istanze che sono emerse". (segue) (Com)