Lombardia: Cattaneo, nuova legge su attività estrattive passo importante verso economia circolare (2)

- La gestione delle attività estrattive in Lombardia ha una tradizione normativa e di pianificazione che parte dalla Legge del 1975, cui sono seguite modifiche nel 1982, sino alla legge attualmente in vigore dal 1998, dunque 23 anni fa. La nuova legge si è resa necessaria perché la legge vigente non contemplava la prospettiva della sostenibilità e dell'economia circolare. La nuova legge attribuisce l'indirizzo strategico al Consiglio regionale, che può dare indicazioni sui temi rilevanti della pianificazione, mentre la funzione di pianificazione appartiene alle Province e alla Città metropolitana. Il nuovo testo attribuisce il ruolo di verifica delle direttive e dei piani regionali alla Giunta lombarda. Come pure l'elaborazione dell'atto d'indirizzo e degli atti amministrativi, attuativi della norma. Un modo per evitare la duplicazione della procedura di approvazione e di Valutazione ambientale strategica (Vas: prima in Provincia, poi in Regione), riducendo i tempi di approvazione. Allo stesso tempo per rafforzare il potere d'indirizzo del Consiglio regionale, mantenendo alla Regione la possibilità di esprimere un parere condizionato a prescrizioni vincolanti. Per quanto riguarda gli Enti locali, la nuova legge attribuisce ai Comuni un ruolo determinante nella gestione e nel controllo delle opere di recupero. Indispensabili per la restituzione delle aree di cava all'uso previsto dalla pianificazione locale, attraverso la definizione delle destinazioni d'uso, nonché la vigilanza per l'esercizio delle attività estrattive. La nuova legge inoltre individua le azioni con le quali tradurre in atto i principi comunitari dell'economia circolare, che guardano alla riduzione del consumo di materie prime. Tali principi si declinano in diverse forme d'incentivi per promuovere l'uso efficiente delle materie prime di cava, il riciclo e il riuso dei materiali alternativi. (segue) (Com)