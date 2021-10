Lombardia: Cattaneo, nuova legge su attività estrattive passo importante verso economia circolare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'articolato prevede infatti: proroghe alle autorizzazioni, in proporzione al materiale riciclato utilizzato; riduzione dei diritti di escavazione in proporzione al materiale riciclato usato; una banca dati con quantità e tipologie di aggregati riciclati disponibili presso gli impianti di recupero rifiuti; promozione dell'adozione di sistemi di gestione che guardano all'efficienza energetica, all'innovazione degli impianti, anche mediante la riduzione delle garanzie finanziarie, e l'adozione di marchi collettivi di qualità dei materiali lapidei. La legge facilita inoltre l'installazione di impianti fotovoltaici nei progetti di recupero delle cave in corso e di quelle abbandonate e degradate, promuovendone la riqualificazione. La norma approvata prevede inoltre il recupero per lotti, incentivandolo col progressivo rilascio delle fidejussioni, subordinando la prosecuzione della coltivazione dei lotti successivi all'avvenuto recupero, in modo da non lasciare per molto tempo aree importanti in situazione di degrado. Per accelerare la conclusione dei recuperi, viene limitata la possibilità di proroghe alle autorizzazioni, con pena di decadenza della autorizzazione, e si prevedono sanzioni. Altro elemento di novità della legge riguarda l'individuazione delle aree estrattive: non si baserà più sugli 'Ambiti territoriali estrattivi' (Ate). All'interno dei giacimenti coltivabili, saranno infatti individuate delle aree idonee per l'attività estrattiva, coi relativi volumi massimi estraibili, che potranno comprendere una o più cave, la cui puntuale individuazione non avverrà nel Piano delle attività estrattive ma nel processo successivo di autorizzazione. La nuova legge premia la condivisione con le Amministrazioni locali sulle scelte progettuali e ambientali, per incentivare lo sviluppo delle attività che presentino il maggiore valore economico complessivo dei progetti di recupero ambientale, di compensazione e mitigazione. Un altro elemento di novità riguarda la competenza della Regione all'assistenza tecnica ai Comuni, funzione svolta in precedenza dalle Province ai sensi della normativa vigente (l.r. 14/98). Importanti cambiamenti sono stati formalizzati per attuare recuperi ambientali più efficaci, come la limitazione delle proroghe, con pena di decadenza della autorizzazione e previsione di sanzioni. La nuova norma prevede anche la possibilità di recupero 'per lotti', con rilascio graduale delle fidejussioni. Inserisce infine un criterio di referenzialità per individuare le nuove aree di cava all'esterno di parchi e rete ecologica. (Com)