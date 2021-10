Governo: Laboccetta, Brunetta non ostacoli progetto Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando Gianfranco Fini, oltre 10 anni fa, avvio' il suo controcanto nei confronti di Silvio Berlusconi, che culmino' in un vero e proprio colpo di Stato sotto la regia di Giorgio Napolitano tutta la sinistra ed i giornaloni nazionali facevano a gara per esaltare le straordinarie visioni e virtù dell'allora presidente della Camera. Qualcosa di simile sta avvenendo in queste ore nei confronti del ministro Brunetta, pesantemente impegnato in una virata tendente a bloccare l'ultimo grande progetto del cavalier Berlusconi. Diventano tutti dei grandi geni, se non addirittura dei novelli statisti, se intralciano i progetti del leader di Forza Italia". Lo ha dichiarato in una nota Amedeo Laboccetta, ex Deputato di Napoli, presidente di Polo Sud che ha affermato: "Anche Tremonti, dopo il fallimento del primo blitz di Fini del 14 dicembre 2010, rimase in speranzosa attesa di una chiamata che non giunse mai. Vorrei dare un consiglio al buon Renato Brunetta si svegli presto da un sogno che la sinistra riesce a far vivere a coloro che pensano di essere diventati indispensabili. In politica, così come nella vita, nessuno lo e'. Ma a volte i palazzi romani fanno scherzi atroci a coloro che interrompono il contatto con il paese reale. Comunque vada e' solo un brutto film che certamente non incontra il gradimento degli italiani". (Ren)