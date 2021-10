Terremoto: assessore Lazio, in Regione curva della ricostruzione in costante crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricostruzione nel Lazio "mostra una curva in costante crescita se consideriamo i cantieri che man mano stanno aprendo. I dati sono indubbiamente positivi: a oggi sono aperti oltre 1.300 cantieri di edilizia privata e sono circa 250 gli interventi di edilizia pubblica avviati". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, formazione e Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio in occasione del convegno organizzato dall'Anci a Camerino "Il sisma 2016 del Centro Italia, cinque anni dopo". "Nell'area del cratere - prosegue - sono 240 gli interventi affidati dallo scorso anno alla Regione Lazio, per un totale di 244 milioni di euro. Di questi, tutti i progetti sono stati presi in carico con 132 sono in stato di progettazione e 9 terminati. Nel comune di Amatrice sono diverse le opere in corso, come l’ospedale, il centro di formazione professionale, i sottoservizi del centro storico, il complesso polifunzionale Don Minozzi, tutte strutture strategiche intorno alle quale si rinsalderà la comunità". (segue) (Com)