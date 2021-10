Terremoto: assessore Lazio, in Regione curva della ricostruzione in costante crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto questo - spiega Di Berardino - è frutto di un costante lavoro iniziato 5 anni fa e che continua a svolgersi nel segno di una collaborazione istituzionale a vari livelli. Fin dalla fase dell’emergenza abbiamo inoltre prestato attenzione al tessuto economico e sociale della popolazione coinvolta nel terremoto. Abbiamo destinato finanziamenti dedicati alle imprese e ai lavoratori, attività che continuiamo a fare coniugando tre strumenti di intervento che agiscono sullo sviluppo economico e sociale: il Cis finanziato già con 22,4 milioni e che ora va completato per sostenere l’intera progettualità; l’attuazione del Pnrr per le infrastrutture e lo sviluppo; I programmi per le Aree Interne che devono arrivare presto a diventare concreti. La strada giusta è il metodo delle ordinanze speciali e dei programmi straordinari della ricostruzione, così come fondamentale è il metodo della concertazione e collaborazione istituzionale anche per accelerare la stessa ricostruzione. L’occasione di questo incontro mi permette di richiamare l’attenzione sull’importanza di continuare a inviare, da parte dei cittadini, le domande per la ricostruzione privata. I fondi a disposizione permettono di riparare e ristrutturare, un’occasione per preservare il tessuto abitativo e la stessa comunità". (Com)