Imprese: azienda Haier inaugura principale centro europeo di produzione ed export in Turchia

- Haier, azienda tra le più importanti al mondo per la produzione di grandi elettrodomestici, ha annunciato l’apertura della fabbrica per la produzione di lavatrici a Eskisehir, in Turchia, con una cerimonia a cui ha partecipato il presidente Recep Tayyip Erdogan. Con un investimento di 40 milioni di euro, l’azienda espande la propria piattaforma per le asciugatrici e ha in programma di aumentare la capacità produttiva con un ulteriore investimento di 45 milioni di euro nella fabbrica di lavastoviglie che sarà operativa nel 2022. Questa operazione posiziona la Turchia come il principale centro di produzione ed esportazione di Haier in Europa, servendo sia il mercato interno, sia quello globale. Secondo quanto riferisce una nota di Haier diramata oggi, la cerimonia di apertura della nuova fabbrica di asciugatrici si è tenuta sabato 23 ottobre con la partecipazione del presidente Erdogan. Erano inoltre presenti all’evento il ministro dell'Industria e della Tecnologia Mustafa Varank, insieme ad altri funzionari del governo locale e nazionale e del parlamento. (segue) (Res)