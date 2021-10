Imprese: azienda Haier inaugura principale centro europeo di produzione ed export in Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questo progetto la Turchia diventa il più grande centro di produzione ed esportazione di Haier in Europa per servire i mercati nazionali e globali e rappresenta un passo fondamentale per portare Haier tra i primi tre player del settore in Europa, integrando l’intelligenza artificiale, l’IoT e la connettività nei prodotti di fascia alta e nelle soluzioni per la casa”, ha dichiarato il responsabile di Haier Europe, Yannick Fierling. “Vogliamo consolidare questa missione contando su una presenza industriale competitiva e su forti capacità di ricerca e sviluppo e hi-tech, su sistemi e piattaforme per l’intera catena del valore”, ha aggiunto Fierling. (segue) (Res)